استشهاد طفل وإصابة 3 من عائلته بانفجار جسم من مخلفات الحرب في ريف إدلب

محافظة إدلب: استشهد طفل بعمر خمس سنوات، وأصيب كل من والده ووالدته، وأخته بعمر ثلاث سنوات بجروح بليغة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منزلهم بمدينة سرمين في ريف إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 125 بينهم 22 سيدة و 44 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 152 شخص، من ضمنهم 15 سيدة و76 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 102 بينهم 21 سيدة و 29 طفل وأصيب 99 بينهم 12 سيدة و36 طفل، من ضمنهم 49 بينهم طفل و 19 نساء استشهدوا. و28 بينهم 9 نساء أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 17 بينهم سيدة و13 طفل وأصيب 30 بجراح بينهم سيدة و23 طفل

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: استشهد 4 بينهم طفلين، وأصيب 17 بينهم سيدتين و13 طفل بجراح

– مناطق انتشار القوات الكردية والنظام: استشهد رجل وأصيب شاب بجراح

– مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”: استشهاد مواطن، وأصيب رجل

– مناطق نفوذ فصائل غصن الزيتون: أصيب 4 أطفال بجراح متفاوتة.

ومن ضمن الحصيلة الكلية هذا العام، تشير توثيقات المرصد السوري إلى استشهاد 71 مدنياً بينهم 13 طفل و19 سيدة، بالإضافة لإصابة 59 شخص بينهم 10 سيدات و24 طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً بانفجار عبوات وألغام من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” جلهم بمناطق سيطرة النظام السوري.