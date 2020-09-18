استشهاد طفل وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قنبلة يدوية في مخيمات ريف حلب

استشهد طفل وأصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار قنبلة يدوية أثناء العبث بها، في مخيم بزاعة في ريف حلب الشمالي.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 355 شخصا، بينهم 69 مواطنة و105 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.