استشهاد فلاح بانفجار لغم من مخلفات الحرب بريف حماة الشرقي

محافظة حماة: استشهد شاب من عشيرة البوحسن ” الحديدين” إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، أثناء حراثته أرضه في ناحية الحمراء بريف حماة الشرقي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 43 بينهم 7 سيدات و22 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 47 شخص، من ضمنهم سيدة 32 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 32 بينهم 7 سيدات و11 طفل وأصيب 34 بينهم سيدة و19 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 11 طفل وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: أصيب 4 أطفال بجراح