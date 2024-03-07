استشهاد مدني باستهداف طائرات “درون” لمدينة دارة عزة غربي حلب.. وطائرة أخرى تستهدف محور بسهل الغاب غربي حماة

استهدفت 7 طائرات إنتحارية “درون” تابعة لقوات النظام محور الفوج 111 على الأطراف الشرقية من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مما أدى لاستشهاد مدني، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

كما استهدفت طائرة إنتحارية أخرى لمحور قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وفي السياق، استهدف فصيل “جيش النصر” بقذائف الهاون مواقع قوات النظام في قرية العمقية بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، كما استهدف فصيل “أنصار التوحيد” مواقع لقوات النظام في قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، وشهد محور الرويحة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، استهداف متبادل بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”.

وبذلك، يرتفع إلى 97 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 96 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 39 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 12 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–55 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر