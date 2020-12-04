استشهاد مدني برصاص “قسد” في منزله بالقرب من محاور ريف حلب الشرقي 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد شاب نازح من مدينة الرقة إلى ريف حلب، نتيجة رصاصة أصابته في الرأس بينما كان على سطح منزله بالقرب من جبهة شعالة بريف الباب شرقي حلب.

ووفقاً لمصادر أهلية ومحلية فإن مصدر الرصاص يعتقد أنه من مواقع “قسد” في الجهة المقابلة للقرية.

ووثق المرصد السوري مقتل ضابط وإصابة 3 من القوات التركية في عملية تسلل نفذتها القوات الكردية، على محور باصوفان وكفرخاشر ضمن ريف حلب الشمالي، في 3 ديسمبر/كانون الأول، حيث كان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، عملية تسلل نفذتها القوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي، على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في محور كفرخاشر في الريف ذاته.