استشهاد مدني بقصف لقوات النظام أثناء عمله في قطاف “السفرجل” بريف حماة الشمالي الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على أطراف قرية القاهرة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، حيث كان المواطن يعمل على قطاف ثمار “السفرجل”، وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بنحو 35 قذيفة صاروخية مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، عقب ذلك قامت الفصائل والقوات التركية بقصف مناطق في كفرنبل الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ما أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات الأخير، على صعيد متصل تعرضت أماكن منطقة العنكاوي بسهل الغاب، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام.

وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، قصفا مدفعيا، نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة الفطيرة وسفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جنوب إدلب.