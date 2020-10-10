استشهاد مدني في انفجار من مخلفات الحرب السورية في ريف حلب الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، جراء انفجار لغم به من مخلفات الحرب السورية في قرية كفرحلب بريف حلب الغربي، وذلك أثناء عمله في رعي المواشي ضمن المنطقة.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 361 شخصا، بينهم 71 مواطنة و106 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.