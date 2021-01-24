استشهاد مدني ومقتل عنصرين من فصائل “الجبهة الوطنية” بقصف بري استهدف ريفي اللاذقية وإدلب الغربي 

وثّق المرصد السوري استشهاد مواطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء القصف على سيارته في قرية غانية بريف جسر الشغور قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة.

كما قُتل عنصران من فصائل الجبهة الوطنية للتحرير جراء استهداف قوات النظام لموقعها بصاروخ موجه على محور التفاحية بريف اللاذقية.

وكانت قوات النظام قد قصفت، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل ومحيط بينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعتكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “خفض التصعيد”.