استشهاد مواطنة بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطنة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية كفرسجنة الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 556 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و184 طفلاً.