استشهاد مواطنة بقصف صاروخي من قِبل الفصائل طال بلدة نبل شمالي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطنة متأثرة بجراحها جراء قصف صاروخي من قِبل الفصائل استهدف بلدة نبل الخاضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران في ريف حلب الشمالي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار قبل قليل إلى سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة نبل الخاضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران في ريف حلب الشمال، لايعلم مصدرها إذا ما كان من مناطق سيطرة الجهاديبن والفصائل بريف حلب الغربي، أو من مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القذائف تسببت بسقوط إصابات في صفوف المدنيين بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

و وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم مقتل 5 عناصر في قوات النظام جميعهم برتبة “ملازم”، جراء استهدافهم من قبل الفصائل على محاور في ريف حلب الغربي وريف إدلب، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، على صعيد متصل قُتل اثنين على الأقل من الفصائل في تلك العمليات التي نفذتها خلال الساعات الفائتة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الفصائل على ناعور جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء القصف الذي طال بلدة احسم يوم أمس ليرتفع عدد الشهداء إلى 8 بينهم 4 نساء و 4 أطفال.

ورصد المرصد السوري قصفًا نفذته الفصائل بالمدفعية الثقيلة على بلدة جورين وناعور جورين وقرية البركة في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع جرحى من بينهم طفل.

كما استهدفت الفصائل بالصواريخ تمركزات قوات النظام في سهل الغاب ومنطقة صلنفة في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.