استشهاد مواطنة جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية بريف إدلب الغربي

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط عدة قذائف صاروخية على أطراف قرية الزيادية بريف إدلب الغربي، مصدرها قوات النظام، ما أسفر عن استشهاد مواطنة.

وكان المرصد السوري، قد أشار في وقت سابق من اليوم، بأن قوات النظام جددت قصفها البري على ما يعرف بمنطقة “بوتين-أردوغان”، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، استهداف قوات النظام بقذائف المدفعية، مناطق في قسطون وزيزون والزيادية بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور التماس جنوبي إدلب، ومحور ميزناز-كفرنوران غربي حلب، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام والفصائل العاملة في المنطقة، ولا أنباء عن إصابات.