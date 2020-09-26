استشهاد مواطنة وإصابة زوجها في انفجار لغم أرضي بريف عفرين شمال غربي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، انفجار لغم أرضي بجرار زراعي، في قرية قاسم بناحية راجو ضمن ريف عفرين شمال غربي حلب، ما أدى لوفاة مواطنة وإصابة زوجها بجراح، نقل على إثرها إلى تركيا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الأرض يتم العمل بها وحراثتها منذ عامين ولم تشهد أي انفجار لألغام، مما قد يرجح بأن اللغم جرى زرعه بوقت ليس بالبعيد.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 356 شخصا، بينهم 70 مواطنة و105 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.