استشهاد مواطن بانفجار من مخلفات الحرب ضمن مناطق النظام في دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عمله بأرض زراعية في بلدة المريعية ضمن مناطق نفوذ النظام بدير الزور، وكان المرصد السوري وثق في 16 الشهر الجاري، استشهاد شاب نازح من أبناء قرية كفرهود بريف حماة الشمالي، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية في محيط قرية تل ملح في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك أثناء رعيه للأغنام في المنطقة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،552 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و182 طفلاً.