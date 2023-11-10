استشهاد مواطن برصاص أحد حواجز “قسد” شمالي دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد شاب برصاص عناصر أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في الوحدة الإرشادية في قرية الحريجية شمالي دير الزور.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قيادي في الحاجز أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي، مما أدى لاستشهاد المواطن على الفور.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 4 تشرين الثاني الجاري، مقتل مواطن نتيجة إصابته بطلق ناري طائش خلال المناوشات بين “قسد” وقوات النظام في بلدة القورية شرقي دير الزور، عندما كان متواجد قرب ضفة نهر الفرات.

ووثق المرصد السوري في 20 تشرين الأول الفائت وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة ببلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة “قسد”.