استشهاد مواطن برصاص طائش في اشتباكات عائلية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد مواطن برصاص طائش، اليوم، نتيجة اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قرية الزر بريف دير الزور، جراء خلاف على قطعة أرض، حيث استخدم خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة وقذائف “RBG”.

وفي سياق ذلك، أطلق عناصر قوات سوريا الديمقراطية الرصاص من تمركزاتهم عند قناة الري في القرية تجاه المنازل، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إلى نقاطها العسكرية في القرية ومحيطها. ورصد المرصد السوري، أمس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء مرورها على الطريق الرئيسية في مدينة الشغفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة 4 عناصر بجراح اثنين منهم خطيرة.

واستهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة تقل مسؤول مكتب الزراعة في المجلس المدني لمحافظة دير الزور التابع لـ”الإدارة الذاتية”، حيث انفجرت على طريق بلدتي الكسرة- أبو خشب في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.