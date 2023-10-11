استشهاد مواطن بريف إدلب.. ومقتل عنصر من قوات النظام بقصف لـ”الفتح المبين” على ريف حلب

استشهاد مواطن بريف إدلب.. ومقتل عنصر من قوات النظام بقصف لـ”الفتح المبين” على ريف حلب

استشهد شاب من بلدة آفس بريف إدلب، متأثرا بإصابته، إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام على بلدة آفس إبان التصعيد الدموي الذي ابتدأ في 5 تشرين الأول واستمر لعدة أيام.

على صعيد متصل، قتل عنصر من قوات النظام بقصف فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” لتجمعات قوات النظام على محور الفوج “46” بريف حلب الغربي.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 486 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 309عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 225 من العسكريين و 151 من المدنيين بينهم 37 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-77 من المدنيين بينهم 10 سيدات و29 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-317 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.