استشهاد مواطن بقصف بري لقوات النظام على أحياء سكنية بريف إدلب

استشهد مواطن وأصيب آخر، نتيجة تجدد قصف قوات النظام لأحياء سكنية ببلدة تفتناز بريف إدلب.

واستهدفت قوات النظام المتمركزة في قرية الطلحية، بصاروخ حراري، منزلا في بلدة تفتناز بريف إدلب، مما أدى لإصابة شخص واحتراق المنزل.

يشار إلى أن بلدة تفتناز يتواجد في محيطها قاعدة عسكرية تركية في المطار العسكري شرقي مدينة إدلب.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم، 8 غارات على مقرات عسكرية ومحيطها بريف إدلب، حيث قصفت بـ3 غارات منطقة معسكرات بالقرب من مخيمات نازحين في الشيخ بحر، و بـ3 غارات مقرات لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد في قرية مشون، وغارتين على منطقة الشيخ سنديان-غانة، التي تعد خط إمداد للفصائل إلى محاور سهل الغاب.

وبذلك، يرتفع إلى 557 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 370عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 250 من العسكريين و 188 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-352 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.