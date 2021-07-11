استشهاد مواطن تحت التعذيب داخل سجن تابع لميليشيا “الفيلق الخامس” الموالية لروسيا في ريف درعا

محافظة درعا: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجل تحت التعذيب داخل سجن تابع لميليشيا الفيلق الخامس الموالي لروسيا، والشهيد من ضمن العشرات الذين جرى اعتقالهم من قبل الميليشيا في بلدة المتاعية بريف درعا، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات الفيلق الخامس الموالية لروسيا أفرجت عن 10 مواطنين بعد أن اعتقلتهم قبل أيام في بلدة المتاعية بريف درعا.

ووفقًا للمصادر فإن أحد المفرج عنهم تعرض للتعذيب بشكل كبير، حيث حصل المرصد السوري على صورة تظهر آثار التعذيب على جسده، فيما لا يزال 29 مواطنًا يقبعون في سجون الفيلق الخامس.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف درعا الشرقي، قيام عناصر “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، بفرض حظر تجوال في بلدة المتاعية، وقاموا باحتجاز عدد كبير من الشبان والرجال في البلدة، وذلك على خلفية مقتل قيادي من الفصيل في اشتباكات مع مطلوبين ضمن البلدة، وأضاف نشطاء المرصد السوري، بأن عناصر اللواء أضرموا النيران في أكثر من 9 منازل للمدنيين في المتاعية أيضاً.

وأشار المرصد السوري، في 7 تموز، إلى مقتل قيادي مجموعة وعنصر وأُصيب اثنان آخران من مرتبات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، بِاشتباكات في قرية المتاعية بريف درعا، بعد محاولة عناصر اللواء اعتقال عدد من المطلوبين، في حين دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، فيما توجه رتل تابع للواء الثامن من مدينة بصرى الشام باتجاه قرية المتاعية شرقي درعا.