استشهاد مواطن تحت وطأة التعذيب في سجون الشرطة العسكرية الموالية لتركيا في “رأس العين”

استشهد مواطن في سجن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”، تحت وطأة التعذيب، دون أن تسلم الفصائل الموالية لتركيا جثمانه إلى ذويه حتى الآن.

يذكر أن المواطن مدني لا ينتمي لأي فصيل عسكري، اعتقلته الشرطة العسكرية قبل أيام مع 3 من أفراد عائلته.

وكان مواطن استشهد تحت وطأة التعذيب في سجون الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، في 2 آب/أغسطس.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المواطن لبى دعوة الفصائل الموالية لتركيا في تل أبيض التي أرسلت في طلبه قبل أسابيع، ليتم اعتقاله ومطالبته بدفع غرامة مالية كبيرة مقابل الإفراج عنه، إلا أنه رفض إلى أن توفي اليوم.

يذكر أن المواطن كان عنصرا سابقا في صفوف “قسد”، اعتزل القتال إبان عملية “نبع السلام” ودخول الفصائل الموالية لتركيا إلى منطقته.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، في 30 تموز الفائت، أن مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا، اقتحموا قرية “أعيوة” الواقعة على طريق الـ”M4″ الدولي شمالي الرقة، واعتقلوا شاب وشقيقه الطفل بعد أن قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل القرية، ومن ثم صادروا سيارة تعود ملكيتها لعائلة الشاب الذي جرى اعتقاله، بتهمة “الانتماء في وقت سابق إلى قوات سوريا الديمقراطية”.