استشهاد مواطن تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا “المسلخ البشري” 

محافظة دير الزور: استشهد مواطن من أبناء بلدة محكان بريف دير الزور، تحت وطأة التعذيب بعد إعتقال دام نحو 4 سنوات في سجن صيدنايا “المسلخ البشري”.

وتستمر الأجهزة المرتبطة بالنظام بتعذيب المعتقلين بشتى الوسائل، في ظل غياب دور الجهات المعنية في إيصال صوت المعتقلين إلى العالم وإيلاء هذا الملف أهمية، والحد من هذه الجرائم، ومعرفة مصير من ضاعوا أو قتلوا في غيابات السجون والمعتقلات.

وبذلك، يرتفع إلى 30 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2023، من ضمنهم 1 من العناصر المنشقين عن قوات النظام وعنصر من الأمن العسكري التابع للنظام، وعنصر في فصيل محلي بالسويداء، ومراسل حربي في قوات النظام.