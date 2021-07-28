استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي خلال عمله في قطاف “الفستق الحلبي” ضمن مناطق النظام جنوبي إدلب

محافظة إدلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عمله في قطاف “الفستق الحلبي” ضمن الأراضي الزراعية بمدينة خان شيخون الخاضعة لسيطرة النظام جنوبي إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،553 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و182 طفلاً.