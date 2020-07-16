استشهاد مواطن جراء انفجار من مخلفات الحرب السورية في إحدى قرى ريف إدلب الجنوبي

تواصل مخلفات الحرب السورية حصدها لأرواح المدنيين ضمن مختلف المناطق، وفي سياق ذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية موقة بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 309 بينهم 65 مواطنة و94 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.