استشهاد مواطن عفريني تحت وطأة التعذيب في سجون الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب

استشهد شاب عفريني تحت وطأة التعذيب في سجون الفصائل الموالية لتركيا في منطقة ريف حلب وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشاب من أهالي قرية داركير التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، اعتقل قبل سنوات مع زوجته التي لا يزال مصيرها مجهولًا، من مدينة عفرين، واقتيد إلى المراكز الأمنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا، ثم أودع في سجن الزراعة بمنطقة الباب شرقي حلب، وتعرض الشاب لأبشع أنواع التعذيب حتى يوم وفاته، حيث استيقظ المساجين وهو فاقد الحياة بعد عودته من غرفة التعذيب.

كما فقد قدراته العقلية نتيجة التعذيب النفسي يتلقاه منذ ثلاثة أعوام.

والجدير بالذكر أن الشاب اعتقل على خلفية عمله كمدرس للغة الكردية في مدرسة فيان امارة مدرسة “فيصل قدور سابقاً”.