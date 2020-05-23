استشهاد مواطن في قصف مدفعي من قبل الفصائل الموالية لتركيا على بلدة بريف عين العرب (كوباني)

استشهاد مواطن في قصف مدفعي من قبل الفصائل الموالية لتركيا على بلدة بريف عين العرب (كوباني)

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شخص، متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف صاروخي من قبل الفصائل الموالية لأنقرة على بلدة شيوخ تحتاني بريف عين العرب، حيث كان المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا، قصفت بقذائف محلية الصنع، بلدة الشيوخ التحتاني غرب مدينة عين العرب “كوباني” شرق محافظة حلب.

وسقطت تلك القذائف بالقرب من مرافق حيوية في البلدة، ما تسبب في إصابة سيدة تعمل في مستوصف البلدة وموظف مدني يعمل في رحبة عسكرية لإصلاح السيارات، كما استهدفت نقطة عسكرية لقوى الأمن الداخلي في البلدة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت قبل أيام أيضاً بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، قرية عرب حسن كبير شمال غرب مدينة منبج الخاضعة لنفوذ “قسد” في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح خطيرة ودمار في منازل القرية