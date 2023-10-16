استشهاد مواطن متأثرا بجراحه في غارات جوية سابقة على منطقة جبل الأربعين بريف إدلب

استشهد مواطن اليوم، متأثراً بجراح التي أصيب بها بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، في قصف جوي نفذته الطائرات الروسية، استهدف منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، تنفيذ 14 غارة جوية من قبل المقاتلات الروسية، طالت مناطق متفرقة ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” وخلفت ضحايا المدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 54 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 92 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 20 مدني بينهم سيدتين و4 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب