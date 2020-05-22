استشهاد مواطن متأثرا بجراحه.. وانفجار جديد في مدينة البصيرة شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، جراء انفجار دراجة نارية في مدينة البصيرة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى اثنين وهم رجل وطفل، إضافة إلى إصابة 15 شخص بجروح متفاوتة.

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من “دوار العتال” الواقع على أطراف مدينة البصرة في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 509 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 174 مدنيا، من بينهم 112 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 331 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.