استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن، وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية اغبيش التابعة لريف مدينة عين العرب(كوباني) شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،544 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و178 طفلاً.