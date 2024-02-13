استشهاد مواطن وإصابة آخر ومقتل عنصر من قوات النظام بقصف للقوات التركية على قرية بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب: استشهد مواطن وقتل عنصر من قوات النظام، كما أصيب مواطن آخر بجروح بليغة إثر استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة ليلة أمس، الأحياء السكنية في قرية بينه بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، كما أدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة قريتي سموقة وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام بريف حلب الشمالي