استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” غربي دير الزور

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتقاء مواطن يعمل في مديرية الزراعة التابعة للنظام وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 360 شخصا، بينهم 71 مواطنة و106 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.