استشهاد مواطن ومقتل وجرح عناصر من قوات النظام في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على حواجز عسكرية في ريف حماة الشرقي 

قُتل عنصران وأصيب آخرون من قوات النظام جراء هجوم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقعهم في ريف حماة الشرقي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن من أبناء ريف إدلب الغربي وإصابة امرأة جراء وقوف سيارة ركاب عائدة من لبنان في منطقة اشتباكات بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات النظام في ريف السلمية الشرقي قبل أيام.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 988 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 17 مدني بينهم 4 عمال في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة ومواطن في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 532 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.