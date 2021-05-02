استشهاد مُزارع بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف سلمية شرقي حماة

محافظة حماة: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن يعمل في الزراعة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارته، في بلدة الرهجان التابعة لمنطقة سلمية شرقي حماة ضمن مناطق النظام السوري.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 516 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و160 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.