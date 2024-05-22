استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار جسم معدني من مخلفات الحرب في ريف حماة

محافظة حماة: فارق طفلان حياتهما وأصيب ثالث من قرية الصارمية بريف حماة، إثر انفجار جسم معدني من مخلفات بالقرب من نهر العاصي بالقرب من القرية.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات السابقة، وتشكل هاجس خوف لدى المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم ومتابعة أعمالهم، في ظل تقاعس السلطات المحلية على اختلافها والمنظمات الإنسانية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 104 بينهم 21 سيدة و33 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 118 شخص، من ضمنهم 13 سيدة و61 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 87 بينهم 21 سيدة و19 طفل وأصيب 82 بينهم 12 سيدات و32 طفل، من ضمنهم 49 بينهم طفل و 19 نساء استشهدوا. و28 بينهم 9 نساء أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 15 بينهم 13 طفل وأصيب 28 بجراح بينهم سيدة و22 طفل.

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: استشهد طفل، وأصيب 7 أطفال بجراح

– مناطق انتشار القوات الكردية والنظام: أصيب شاب بجراح

– مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”: استشهاد مواطن

ومن ضمن الحصيلة الكلية هذا العام، تشير توثيقات المرصد السوري إلى استشهاد 68 مدنياً بينهم 12 طفل و19 سيدة، بالإضافة لإصابة 54 شخص بينهم 10 سيدات و23 طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً بانفجار عبوات وألغام من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” جلهم بمناطق سيطرة النظام السوري.