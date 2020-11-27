استشهاد وإصابة 3 بينهم طفل كان يحرث أرضه بعد تسلل عناصر من القوات الكردية إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل طفل ورجل مسن وأصيب شخص آخر على يد عناصر من يعتقد بأنهم من القوات الكردية، صباح اليوم، أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية قرب قرية براد بريف حلب الشمالي.

ووفقاً لمصادر أهلية، فإن مجموعة عناصر تسللوا إلى محيط قرية براد واعتقلوا الطفل الذي كان يحرث الأرض بواسطة “الدواب” وعذبوه وقتلوا الدابة ومن ثم قتلوه بأكثر من 40 رصاصة.

كما أطلقوا النار بشكل عشوائي على الرعاة المتواجدين في المنطقة، ما أدى إلى مقتل رجل مسن وإصابة شخص آخر، بينما تمكن البقية من الهرب.

والجدير بالذكر أن مصدراً آخر نفى مسؤولية عناصر القوات الكردية في جريمة قتل الطفل والرجل المسن، بينما أكد عملية التسلل التي جرت ليل أمس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد مواطنة جراء إصابتها برصاص قناص القوات الكردية بالقرب من قرية مرعناز ضمن ريف حلب الشمالي، حيث كانت المرأة تعمل بقطاف الزيتون ضمن أرض زراعية عند خطوط التماس بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا.