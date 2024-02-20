استشهاد وإصابة 3 مدنيين بينهم سيدتين بقصف بري على قرية قرب طريق “m5” بريف إدلب

استشهدت سيدة وأصيبت أخرى وشاب من عائلة واحدة بجروح متفاوتة، نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية آفس القريبة من طريق “m5” بريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية محور قرية كفر نوران بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 65 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 62 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 23 من العسكريين و41 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-35 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر