استشهاد وإصابة 3 مواطنين باستهداف فصائل “الفتح المبين” لبلدة جورين بريف حماة

استشهد مدني وأصيب 2 بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على بلدة جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وبذلك، يرتفع إلى 15 تعداد المدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية وجوية من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل على مناطق نفوذ النظام قرب منطقة “بوتين-أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ حزيران، بالإضافة لإصابة 10 آخرين بجراح، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

-5 بينهم شابة وطفلان وطفلة بقصف بري على ريف حماة

-5 بينهم طفلان وسيدتان باستهدافات جوية من قبل “طيران مسيّر” على ريف حماة

– رجل باستهداف جوي من قبل “طيران مذخر” على القرداحة بريف اللاذقية

– 4 ( رجل وسيدة وطفلتين) بقصف بري على ريف حلب الغربي