استشهاد وإصابة 4 أطفال جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب قرب الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب

محافظة إدلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل وإصابة 3 أطفال آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في مخيم “درعمان” الواقع في محيط قرية ترمانين على الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 601 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و212 طفلاً.