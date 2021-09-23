استشهاد وإصابة 4 أطفال من مهجري ناحية جنديرس بانفجار لغم في منطقة الشهباء بريف حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة متأثرة بجراحها وإصابة ثلاثة أطفال من نازحي بلدة كنصفرة في ناحية جنديرس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة الأحداث ضمن مناطق الشهباء بريف حلب، يوم أمس.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 594 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و 206 طفلاً.