استشهاد وإصابة 4 أطفال وامرأة بانفجار مجهول في بلدة تفتناز بريف إدلب

استشهد طفل وأصيب 3 من إخوته أحدهم بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة امرأة، بانفجار مجهول يرجح أنه مواد متفجرة من مخلفات الحرب، في منزل ببلدة تفتناز شمال شرقي إدلب.

على صعيد متصل، أصيب طفل بجروح أدت إلى بتر يده نتيجة عبثه بمقذوف متفجر من مخلفات الحرب السورية في مدينة السلمية بريف حماة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع شقيقه الذي لقي حتفه في وقت سابق أمس، جراء انفجار لغم في منطقة مياسا بريف عفرين، بينما كانا يرعيان الماشية في قرية مياسا التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين شمالي حلب، والتي تعد قريبة من منطقة التماس مع مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 562شخصاً، بينهم 78 مواطنة و187 طفلاً.