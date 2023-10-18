استشهاد وإصابة 4 مدنيين بقصف بري لقوات النظام.. والطيران الروسي ينفذ 5 غارات جوية على ريف جسر الشغور

أصيب رجل وطفل بجروح، إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام، بالمدفعية الثقيلة، على الأحياء السكنية في بلدة ترمانين شمال إدلب.

كما استشهدت سيدة وأصيبت طفلة بجروح، نتيجة قصف مدفعي طال الأحياء السكنية داخل بلدة دارة عزة كما قصف قرية الأبزمو غرب حلب.

على صعيد متصل، نفذ الطيران الحربي الروسي 5 غارات جوية استهدفت قرية غانية والشيخ سنديان بريف جسر الشغور غربي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 504 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 325 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 232 من العسكريين و 161 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-326 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.