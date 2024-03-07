استشهاد وإصابة 4 مواطنين بانفجار جسم من مخلفات الحرب ضمن مناطق النظام غرب حلب

محافظة حلب: استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة المنصورة غرب حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 44 بينهم 7 سيدات و22 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 50 شخص، من ضمنهم سيدة 32 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 33 بينهم 7 سيدات و11 طفل وأصيب 37 بينهم سيدة و19 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 11 طفل وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح.

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: أصيب 4 أطفال بجراح.