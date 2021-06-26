المرصد السوري لحقوق الانسان


استشهاد وإصابة 5 أطفال في انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي حلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية خربة الزمالة الواقعة بريف مدينة منبج الشرقي، شمال شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 541 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و176 طفلاً.

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