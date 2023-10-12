استشهاد وإصابة 5 بينهم طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب ضمن مناطق نفوذ “قسد”

استشهاد وإصابة 5 بينهم طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب ضمن مناطق نفوذ “قسد”

محافظة الرقة: استشهد مواطن وابنه ذو الـ 14 عاماً، من أهالي ريف حماة الشمالي، فجر اليوم، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء تواجدهما في شمال قرية الزاهرة بريف الرقة الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

ويشار إلى أنهما من رعاة المواشي وينتقلون بين أريف الرقة بحثاً عن المراعي.

كما استشهد طفل وأصيب اثنان أخران، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق نفوذ “قسد”، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 227، بينهم 19 سيدات و70 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 282، من ضمنهم 103 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 22 بينهم سيدة و 15 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 210 بينهم 9سيدات و53 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 30 بينهم20 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة35 مدنيين بينهم سيدة و25 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة آخر ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”