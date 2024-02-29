استشهاد وإصابة 5 مدنيين جراء غارات جوية للطيران الحربي الروسي على أطراف مدينة إدلب

استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء غارات جوية نفذها طائرة حربية روسية قبل قليل استهدفت بناء يضم “ورشة نجارة” على الأطراف الغربية من مدينة إدلب.

وفي السياق، جدد الطيران الحربي الروسي استهداف أطراف المدينة بغارات جوية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، إلى إصابة شخص إثر غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب في الأطراف الغربية، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة المستهدفة، وتعد هذه الغارات الأولى من نوعها ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” منذ مطلع العام الجاري.

وبذلك، يرتفع إلى 1 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2024 وتحديداً منذ تاريخ 29 شباط، بالإضافة لإصابة أكثر من 4 مدنيين بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 1 مدني