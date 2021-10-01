استشهاد وإصابة 6 نساء وأطفال في قصف صاروخي لقوات النظام على مخيم شمالي إدلب.. والطيران الروسي يستهدف بلدة تضم نقطة مراقبة تركية بجبل الزاوية

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطنة نازحة من منطقة آفس شرقي إدلب، جراء القصف الصاروخي الذي نفذته قوات النظام على منطقة مخيم باتنته الواقع بمحيط معرة مصرين ضمن الريف الإدلبي، كما تسبب القصف بإصابة 5 نازحين بجراح هم طفلان اثنان و3 مواطنات، على صعيد متصل، شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات على بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية، دون أنباء عن إصابات.

المرصد السوري أشار قبل قليل، إلى أن الطائرات الحربية الروسية، عادت لتستأنف قصفها الجوي على منطقة “بوتين-أردوغان” بعد توقف القصف في 26 الشهر الفائت، حيث نفذت المقاتلات الروسية صباح اليوم، غارات جوية على بلدة الزيارة بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، يأتي ذلك بعد ساعات من الحشود الكبيرة والمتبادلة في منطقة “خفض التصعيد”، ولاسيما إدلب، بين الجانب التركي والفصائل من طرف، وقوات النظام والميليشيات التابعة له من طرف آخر.

وكانت مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت أمس، بأن قيادة القوات التركية طلبت من جميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية لكافة العناصر والقيادات العسكرية، كما قامت القوات التركية ولأول مرة منذ دخولها إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي بنشر مجموعات أسلحة مضادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات النظام والميليشيات التابعة لها في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية تركز في حشد قواتها وأسلحتها الثقيلة على 3 محاور وهي: المحور الشرقي لجبل الزاوية من جهة مدينة معرة النعمان، محور سراقب باتجاه مدينة إدلب، محور ميزناز وكفر حلب بريف حلب الغربي باتجاه حزانو اوتستراد باب الهوى، تزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المحاور الشرقية لمدينة إدلب من جهة سراقب، يأتي ذلك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس التركي مع نظيره الروسي في سوتشي، يوم أمس، وتصريحات أردوغان أن الاتفاق مع الروس ساري في منطقة “خفض التصعيد” إلا أن الوقائع على الأرض لا توحي باستمرارية الاتفاق