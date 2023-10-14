استشهاد وإصابة 7 بينهم سيدة في 14 غارة جوية روسية على مناطق متفرقة بريف إدلب

استشهاد وإصابة 7 بينهم سيدة في 14 غارة جوية روسية على مناطق متفرقة بريف إدلب

نفذت الطائرات الحربية الروسية، منذ صباح أمس الجمعة، 14 ضربة جوية على مناطق متفرقة ضمن منطقة بوتين-أردوغان” طالت مناطق مدنية وعسكرية توزعت:

-4 غارات على محيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي.

-2 غارة على جبل الأربعين

-2 غارة على محيط قرية احسم

-1 غارة على محيط قرية مشون

-1 غارة على محيط بلدة كنصفرة

-2 غارة على حرش جوزف

-2 غارة على محيط قرية بليون.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد سيدة وإصابة مواطن في منطقة جبل الأربعين، وإصابة مدني آخر في قرية بلشون.

كما أصيب 4 عناصر من هيئة تحرير الشام في بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي.

الخسائر البشرية في الغارات الروسية يوم أمس هم:

– استشهاد سيدة وإصابة مواطن في جبل الأربعين

– جريح في بلشون

-4 جرحى من الهيئة في بلدة إحسم.

وبذلك، يرتفع إلى 52 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 71 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 18 مدني بينهم سيدتين و3 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب