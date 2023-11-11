استشهاد وإصابة 8 مواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة في حمص

محافظة حمص: استشهد شاب وأصيب 7 آخرون بجراح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الصالة الرياضية جنوب مدينة حمص.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام، حيث أشار المرصد السوري في العاشر من الشهر الجاري إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 5 عناصر بجراح جراء انفجار عنيف ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في مستودع للأسلحة في فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.