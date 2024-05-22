استشهاد 12 مدنيا بضربات إسرائيلية خلال العام

لم يكن المدني بمنئ عن الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع ومقرات تابعة للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، وسط استياء شعبي من استشهاد مدنيين بتلك الضربات، وانتشارهم ضمن مناطق مدنية.

وعمد المدنيون في الفترة الأخيرة على عرض عقاراتهم القريبة من المقرات الإيرانية، للبيع، خاصة في منطقة المزة، إثر استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق في نيسان الفائت.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري استشهاد 12 مدني منذ بداية العام 2024 قضوا بضربات إسرائيلية على الأراضي السورية، حيث توزعت الاستهدافات على الشكل التالي:

-18 دمشق وريفها

-13 درعا

-4 حمص

-3 القنيطرة

-1 طرطوس

-1 دير الزور

-1 حلب

وفيما يلي تفاصيل استشهاد المدنيين كما وثقها المرصد السوري منذ بداية العام 2024:

ففي كانون الثاني، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني باستهداف إسرائيلي، في 21 كانون الثاني، حيث فارق عامل مدني من الجنسية السورية حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، لمبنى في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق يوم السبت 20 كانون الثاني.

وفي شباط، استشهد 8 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية، وفيما يلي التفاصيل:

-7 شباط، فارق الحياة 7 مدنيين في مدينة حمص ، وهم: 4 طلاب جامعيين، وامرأة وابنها الطبيب، وأشلاء مدني كان باستضافة في منزل الطبيب، نتيجة القصف الإسرائيلي، استهدف مبنى طابقي، ومنطقة المزرعة بالقرب من مصفاة حمص، ومنطقة الأوراس وقرب الملعب البلدي وقرب مبنى الخدمات الفنية.

-21 شباط، استشهد مدني سوري جراء شظايا الاستهداف الإسرائيلي على شقة سكنية بمنطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق، حيث كان يتواجد أسفل المبنى لحظة الاستهداف.

وفي آذار، استشهد مدني باستهداف إسرائيلي، في 19 آذار، حيث استشهد مهندس مدني، نتيجة القصف الإسرائيلي على فيلا تتخذها ميليشيا الحرس الثوري الإيراني كمقر اتصالات في حي الفيلات بمدينة دير الزور، ومقر قرب منطقة العباس وموقعين في البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية بريف دير الزور الشرقي.

وفي نيسان، استشهدت سيدة وأبنها بالاستهدافات الإسرائيلية، في 3 نيسان، جراء الغارات الإسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بدمشق.

وكانت السيدة مع ابنها يقطنان في الطابق الرابع من البناء المستهدف المؤلف من 4 طوابق، والذي تستأجر السفارة أول طابقين منه بينما الثالث يعد منزلاً للسفير الإيراني.