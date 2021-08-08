استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف بري لقوات النظام على منطقة بسهل الغاب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أحد الأشخاص الذين راحوا ضحية مجزرة قسطون بسهل الغاب، تبين أنه على قيد الحياة بعد إخراجه من تحت الأنقاض بحالة حرجة، وبذلك فإن عدد الشهداء الذين وثقهم المرصد السوري هم 4 أطفال أشقاء، بالإضافة لإصابة 5 أشخاص آخرين من ذات العائلة بجراح متفاوتة، ممن استشهدوا وأصيبوا جميعا بقصف صاروخي نفذته قوات النظام على بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين غالبيتهم من عائلة واحدة بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة قسطون في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، قبل قليل، محيط نقطة عسكرية تركية في قرية الزيادية بريف جسر الشغور، دون تسجيل خسائر.

وتعرضت قرى المشيك والمنصورة والعنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي لقصف بري بعشرات القذائف مصدره قوات النظام المتمركزة في الجهة الغربية من سهل الغاب.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل العاملة في ريف إدلب الجنوبي من جهة أخرى، على محور الفطيرة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.