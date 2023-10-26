استشهاد 4 مواطنين باستهداف طائرة مسيرة لقرية بريف حماة

استشهد 4 مواطنين بينهم سيدتين، نتيجة إلقاء طائرة مسيرة قنبلتين على منازل المدنيين في بلدة الربيعة بريف حماة الغربي، كما أصيب 5 مواطنين جميعهم من عائلة واحدة، وسط حالة من الرعب والهلع أصابت سكان المنطقة.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط مالا يقل عن 6 طائرات مسيرة، هاجمت ريفي حماة وحمص، فيما لاتزال أسراب الطائرات المسيرة تحلق في أجواء المنطقة ويتم استهدافها من المضادات الأرضية.

وسمع دوي انفجارات، ورمايات متقطعة من المضادات الأرضية الرشاشة في أرياف محافظتي حماة وحمص،

ويشار إلى أنه الهجوم الثالث من نوعه في أقل من 3 ساعات خلال اليوم، على مناطق النظام السوري.

وانطلقت طائرة المسيرة من مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل، وحلقت في أجواء مدينة السقيلبية قبل أن تتوجه إلى بلدة الربيعة، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها في سماء المنطقة.

واستهدفت المضادات الأرضية “رشاشات ثقيلة” التابعة لقوات النظام، طائرة مسيرة أطلقت من ريف حلب الغربي، كانت تحلق في أجواء مدينة حلب، دون ورود معلومات عن إسقاطها أو وقوع خسائر بشرية.

ويذكر أن هذا الاستهداف الجديد هو السابع من نوعه لمدينة حلب خلال تشرين الأول.

وبذلك، يرتفع إلى 21 تعداد المدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية وجوية من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل على مناطق نفوذ النظام قرب منطقة “بوتين-أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ حزيران، بالإضافة لإصابة 17 آخرين بجراح، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

-5 بينهم 3 أطفال بقصف بري على ريف حماة

-9بينهم طفلان و4 سيدات باستهدافات جوية من قبل “طيران مسيّر” على ريف حماة

– رجل باستهداف جوي من قبل “طيران مذخر” على القرداحة بريف اللاذقية

– 4 ( رجل وسيدة وطفلتين) بقصف بري على ريف حلب الغربي

– 2 بقصف صاروخي على قرية الرويمية بريف اللاذقية