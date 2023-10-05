استشهاد 5 مدنيين بقصف لقوات النظام على منزل سكني بريف حلب.. وارتفاع عدد ضحايا القصف في أقل من 24 ساعة إلى 14 جلهم من النساء والأطفال

استشهاد 5 مدنيين بقصف لقوات النظام على منزل سكني بريف حلب.. وارتفاع عدد ضحايا القصف في أقل من 24 ساعة إلى 14 جلهم من النساء والأطفال

استشهد 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء جراء استهداف قوات النظام، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، منزلاً سكنيَّاً شمال بلدة كفرنوران غربي حلب.

كما أصيبت سيدة بجراح خطيرة نتيجة القصف.

وقصفت قوات النظام براجمات الصواريخ قرية “المشيك” بسهل الغاب شمال غربي حماة، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

واستشهدت أمس طفلة وأصيب 7 مواطنين بجروح بليغة إثر قصف نفذته قوات النظام براجمات الصواريخ، على الأحياء السكنية في مدينة سرمين ومحيط مدرسة في المنطقة.

وبذلك،يرتفع عدد الشهداء المدنيين نتيجة قصف قوات النظام على منطقة “بوتين-أردوغان” إلى 6 شهداء، كما أصيب 8 مدنيين جلهم من النساء والأطفال.

وبذلك، يرتفع إلى 438 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 284 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 219 من العسكريين و108 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-38 من المدنيين بينهم 8 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-310 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.